- Я очень счастлив. Для меня большая честь быть в этом клубе. С нетерпением жду дебюта и хочу подарить много радости нашим болельщикам, - сказал Кармов видео в телеграмм-канале ЦСКА.
Энрике Кармо перешел в ЦСКА из "Сан-Паулу" сегодня, 11 сентября.
18-летний полузащитник заключил контракт с красно-синими до лета 2030 года. Игрок будет выступать под номером 37.
Энрике Кармо является воспитанником "Сан-Паулу". В составе взрослой команды бразильского клуба полузащитник принял участие в семи матчах, отметившись результативной передачей.
Новичок ЦСКА поделился эмоциями от перехода
Фото: ПФК ЦСКА