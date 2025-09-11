Матчи Скрыть

Карпин прокомментировал свое заявление о возможном уходе в отставку из "Динамо"

Главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном уходе из московского клуба.
Фото: ФК "Динамо"
"Меня спросили: как я отнесусь к отставке? А как к ней можно отнестись? Что мне, сказать, что не уйду? Когда любой тренер подписывает контракт, он должен быть готов к отставке, так что это может произойти когда угодно. Все зависит от результатов", – приводит слова Карпина "Чемпионат".

Напомним, специалист заявил, что готов уйти в отставку с поста главного тренера московской команды после поражения от махачкалинского "Динамо". В седьмом туре РПЛ 31 августа бело-голубые уступили команде Хасанби Биджиева со счетом 0:1.

Валерий Карпин был назначен главным тренером "Динамо" летом 2025 года, сменив на посту Марцела Личка. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года. 56-летний специалист также является главным наставником сборной России по футболу. После семи стартовых туров РПЛ "Динамо" набрало восемь очков и на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице.

