"Меня спросили: как я отнесусь к отставке? А как к ней можно отнестись? Что мне, сказать, что не уйду? Когда любой тренер подписывает контракт, он должен быть готов к отставке, так что это может произойти когда угодно. Все зависит от результатов", – приводит слова Карпина "Чемпионат".
Напомним, специалист заявил, что готов уйти в отставку с поста главного тренера московской команды после поражения от махачкалинского "Динамо". В седьмом туре РПЛ 31 августа бело-голубые уступили команде Хасанби Биджиева со счетом 0:1.
Валерий Карпин был назначен главным тренером "Динамо" летом 2025 года, сменив на посту Марцела Личка. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года. 56-летний специалист также является главным наставником сборной России по футболу. После семи стартовых туров РПЛ "Динамо" набрало восемь очков и на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице.
Карпин прокомментировал свое заявление о возможном уходе в отставку из "Динамо"
Фото: ФК "Динамо"