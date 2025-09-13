Кахигао заявил, что Осипенко и Комличенко не хотели переходить в "Спартак"

- Что касается бывших футболистов "Ростова" — когда мы проявили к ним интерес, а интерес к ним был, футболисты не хотели переходить в "Спартак". У них не было этого желания. Для нас это не было проблемой — если человек не хочет, то все, мы идем дальше.
Напомним, в минувшее летнее трансферное окно центральный нападающий "Ростова" перешел в московский "Локомотив", подписав контракт до 2028 года. Центральный защитник ростовской команды Максим Осипенко перебрался в столичное "Динамо", также заключив трехлетнее соглашение.
После 7 прошедших туров "Спартак" набрал 11 очков и находится на 7-й строчке в турнирной таблице РПЛ.
Источник: "РБ Спорт"
Спортивный директор "Спартака" Фрэнсис Кахигао объяснил, почему защитник Максим Осипенко и форвард Николай Комличенко перешли в другие клубы.
Фото: ФК "Ростов"