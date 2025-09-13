Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
3 - 1 3 1
Оренбург2 тайм
Ахмат
16:45
ЛокомотивНе начат
Динамо
16:45
СпартакНе начат
Краснодар
19:30
АкронНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
17:00
Спартак КостромаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал
1 - 0 1 0
Ноттингем Форест1 тайм
Кристал Пэлас
17:00
СандерлендНе начат
Борнмут
17:00
БрайтонНе начат
Эвертон
17:00
Астон ВиллаНе начат
Ньюкасл
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Фулхэм
17:00
ЛидсНе начат
Вест Хэм
19:30
ТоттенхэмНе начат
Брентфорд
22:00
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
0 - 0 0 0
Овьедо1 тайм
Реал Сосьедад
17:15
Реал МадридНе начат
Атлетик
19:30
АлавесНе начат
Атлетико
22:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кальяри
16:00
ПармаНе начат
Ювентус
19:00
ИнтерНе начат
Фиорентина
21:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
16:30
КельнНе начат
Майнц
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
Унион
16:30
ХоффенхаймНе начат
Фрайбург
16:30
ШтутгартНе начат
Хайденхайм
16:30
Боруссия ДНе начат
Бавария
19:30
ГамбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
18:00
НантНе начат
Страсбург
20:00
ГаврНе начат
Осер
22:05
МонакоНе начат

Кахигао заявил, что Осипенко и Комличенко не хотели переходить в "Спартак"

Спортивный директор "Спартака" Фрэнсис Кахигао объяснил, почему защитник Максим Осипенко и форвард Николай Комличенко перешли в другие клубы.
Фото: ФК "Ростов"
- Что касается бывших футболистов "Ростова" — когда мы проявили к ним интерес, а интерес к ним был, футболисты не хотели переходить в "Спартак". У них не было этого желания. Для нас это не было проблемой — если человек не хочет, то все, мы идем дальше.

Напомним, в минувшее летнее трансферное окно центральный нападающий "Ростова" перешел в московский "Локомотив", подписав контракт до 2028 года. Центральный защитник ростовской команды Максим Осипенко перебрался в столичное "Динамо", также заключив трехлетнее соглашение.

После 7 прошедших туров "Спартак" набрал 11 очков и находится на 7-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

Источник: "РБ Спорт"

