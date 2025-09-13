Новичок "Спартака": в РПЛ очень высокая конкуренция

"Я счастлив провести первые минуты на поле за "Спартак". Очень жаль, что мы не выиграли, но надеюсь, что в следующий раз получится. Мне кажется, что в РПЛ очень высокая конкуренция. Соперник играл хорошо, но я был к этому готов", - цитирует Джику Sport24.
Александер Джику перешел в московский "Спартак" из турецкого "Фенербахче" в летнее трансферное окно за 2,5 миллиона евро и заключил двухлетний контракт.
Сегодня, 13 сентября, красно-белые на выезде сыграли вничью с московским "Динамо" (2:2) в 8 туре чемпионата России, авторами забитых мячей стали Бителло (дубль) и Ливай Гарсия (дубль). В конце первого тайма главный тренер "Спартака" Деян Станкович получил красную карточку за оскорбительные высказывания в адрес главного арбитра. Александер Джику начал игру с первых минут и провел на поле весь матч.
Новичок "Спартака" Александер Джику оценил уровень РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"