Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
3 - 1 3 1
ОренбургЗавершен
Ахмат
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен
Динамо
2 - 2 2 2
СпартакЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
АкронЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
1 - 2 1 2
Спартак КостромаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал
3 - 0 3 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 0 0 0
СандерлендЗавершен
Борнмут
2 - 1 2 1
БрайтонЗавершен
Эвертон
0 - 0 0 0
Астон ВиллаЗавершен
Ньюкасл
1 - 0 1 0
ВулверхэмптонЗавершен
Фулхэм
1 - 0 1 0
ЛидсЗавершен
Вест Хэм
0 - 3 0 3
ТоттенхэмЗавершен
Брентфорд
1 - 2 1 2
Челси2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
2 - 0 2 0
ОвьедоЗавершен
Реал Сосьедад
1 - 2 1 2
Реал МадридЗавершен
Атлетик
0 - 1 0 1
АлавесЗавершен
Атлетико
2 - 0 2 0
Вильярреал2 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кальяри
2 - 0 2 0
ПармаЗавершен
Ювентус
4 - 3 4 3
ИнтерЗавершен
Фиорентина
1 - 3 1 3
НаполиЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
3 - 3 3 3
КельнЗавершен
Майнц
0 - 1 0 1
РБ ЛейпцигЗавершен
Унион
2 - 4 2 4
ХоффенхаймЗавершен
Фрайбург
3 - 1 3 1
ШтутгартЗавершен
Хайденхайм
0 - 2 0 2
Боруссия ДЗавершен
Бавария
5 - 0 5 0
ГамбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
1 - 0 1 0
НантЗавершен
Осер
1 - 1 1 1
Монако2 тайм

Новичок "Спартака": в РПЛ очень высокая конкуренция

Новичок "Спартака" Александер Джику оценил уровень РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Я счастлив провести первые минуты на поле за "Спартак". Очень жаль, что мы не выиграли, но надеюсь, что в следующий раз получится. Мне кажется, что в РПЛ очень высокая конкуренция. Соперник играл хорошо, но я был к этому готов", - цитирует Джику Sport24.

Александер Джику перешел в московский "Спартак" из турецкого "Фенербахче" в летнее трансферное окно за 2,5 миллиона евро и заключил двухлетний контракт.

Сегодня, 13 сентября, красно-белые на выезде сыграли вничью с московским "Динамо" (2:2) в 8 туре чемпионата России, авторами забитых мячей стали Бителло (дубль) и Ливай Гарсия (дубль). В конце первого тайма главный тренер "Спартака" Деян Станкович получил красную карточку за оскорбительные высказывания в адрес главного арбитра. Александер Джику начал игру с первых минут и провел на поле весь матч.

