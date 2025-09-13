"Болельщики встретили Костю замечательно, весь стадион аплодировал, я аплодировал стоя. У него был хороший момент, хорошо открылся на передачу, проявил свои хорошие качества, но удар не получился. В "Динамо" рады его возвращению", - цитирует Пивоварова ТАСС.
Сегодня, 13 августа, московское "Динамо" на домашнем стадионе сыграло вничью со столичным "Спартаком" в матче 8 тура Российской Премьер-Лиги (2:2). Константин Тюкавин вышел на поле на 78 минуте.
Напомним, что форвард получил повреждение в марте текущего года - у нападающего был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. С того момента Тюкавин ни разу не выходил на поле в официальных матчах.
В "Динамо" отреагировали на возвращение Тюкавина после травмы
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался о возвращении Константина Тюкавина на поле.
Фото: ФК "Динамо"