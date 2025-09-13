Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
14:30
СочиНе начат
Балтика
17:00
ЗенитНе начат
Ростов
19:30
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
08:00
ЧелябинскНе начат
Сокол
17:00
ШинникНе начат
Ротор
17:00
КАМАЗНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
16:00
ЛиверпульНе начат
Манчестер Сити
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
15:00
ЖиронаНе начат
Леванте
17:15
БетисНе начат
Осасуна
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Барселона
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рома
13:30
ТориноНе начат
Аталанта
16:00
ЛеччеНе начат
Пиза
16:00
УдинезеНе начат
Сассуоло
19:00
ЛациоНе начат
Милан
21:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
16:30
АугсбургНе начат
Боруссия М
18:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лилль
16:00
ТулузаНе начат
Страсбург
18:15
ГаврНе начат
Метц
18:15
АнжеНе начат
Брест
18:15
ПарижНе начат
ПСЖ
18:15
ЛансНе начат
Ренн
21:45
ЛионНе начат

В "Динамо" отреагировали на возвращение Тюкавина после травмы

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался о возвращении Константина Тюкавина на поле.
Фото: ФК "Динамо"
"Болельщики встретили Костю замечательно, весь стадион аплодировал, я аплодировал стоя. У него был хороший момент, хорошо открылся на передачу, проявил свои хорошие качества, но удар не получился. В "Динамо" рады его возвращению", - цитирует Пивоварова ТАСС.

Сегодня, 13 августа, московское "Динамо" на домашнем стадионе сыграло вничью со столичным "Спартаком" в матче 8 тура Российской Премьер-Лиги (2:2). Константин Тюкавин вышел на поле на 78 минуте.

Напомним, что форвард получил повреждение в марте текущего года - у нападающего был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. С того момента Тюкавин ни разу не выходил на поле в официальных матчах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится