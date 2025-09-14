Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
14:30
СочиНе начат
Балтика
17:00
ЗенитНе начат
Ростов
19:30
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
08:00
ЧелябинскНе начат
Сокол
17:00
ШинникНе начат
Ротор
17:00
КАМАЗНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
16:00
ЛиверпульНе начат
Манчестер Сити
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
15:00
ЖиронаНе начат
Леванте
17:15
БетисНе начат
Осасуна
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Барселона
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рома
13:30
ТориноНе начат
Аталанта
16:00
ЛеччеНе начат
Пиза
16:00
УдинезеНе начат
Сассуоло
19:00
ЛациоНе начат
Милан
21:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
16:30
АугсбургНе начат
Боруссия М
18:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лилль
16:00
ТулузаНе начат
Страсбург
18:15
ГаврНе начат
Метц
18:15
АнжеНе начат
Брест
18:15
ПарижНе начат
ПСЖ
18:15
ЛансНе начат
Ренн
21:45
ЛионНе начат

Иранский клуб заинтересован в подписании российского футболиста - источник

Иранский клуб может подписать российского нападающего.
Фото: ФК "Факел"
По информации источника, иранский "Персеполис" сделал предложение российскому нападающему Владимиру Ильину - футболисту был предложен однолетний контракт с зарплатой в 440 тысяч евро в год.

В прошлом сезоне Владимир Ильин провел за воронежский "Факел" во всех турнирах 28 матчей и отметился 4 забитыми голами и 2 голевыми передачами. По окончании сезона нападающий покинул клуб на правах свободного агента. Ранее форвард выступал за грозненский "Ахмат", екатеринбургский "Урал", "Тосно". "Кубань", "Краснодар", "Питер" и петербургское "Динамо".

В мае текущего года нападающему исполнилось 33 года - интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

Источник: "Чемпионат".

