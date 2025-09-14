По информации источника, иранский "Персеполис" сделал предложение российскому нападающему Владимиру Ильину - футболисту был предложен однолетний контракт с зарплатой в 440 тысяч евро в год.
В прошлом сезоне Владимир Ильин провел за воронежский "Факел" во всех турнирах 28 матчей и отметился 4 забитыми голами и 2 голевыми передачами. По окончании сезона нападающий покинул клуб на правах свободного агента. Ранее форвард выступал за грозненский "Ахмат", екатеринбургский "Урал", "Тосно". "Кубань", "Краснодар", "Питер" и петербургское "Динамо".
В мае текущего года нападающему исполнилось 33 года - интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 500 тысяч евро.
Источник: "Чемпионат".
Иранский клуб заинтересован в подписании российского футболиста - источник
Иранский клуб может подписать российского нападающего.
Фото: ФК "Факел"