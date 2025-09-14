Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
14:30
СочиНе начат
Балтика
17:00
ЗенитНе начат
Ростов
19:30
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
08:00
ЧелябинскНе начат
Сокол
17:00
ШинникНе начат
Ротор
17:00
КАМАЗНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
16:00
ЛиверпульНе начат
Манчестер Сити
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
15:00
ЖиронаНе начат
Леванте
17:15
БетисНе начат
Осасуна
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Барселона
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рома
13:30
ТориноНе начат
Аталанта
16:00
ЛеччеНе начат
Пиза
16:00
УдинезеНе начат
Сассуоло
19:00
ЛациоНе начат
Милан
21:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
16:30
АугсбургНе начат
Боруссия М
18:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лилль
16:00
ТулузаНе начат
Страсбург
18:15
ГаврНе начат
Метц
18:15
АнжеНе начат
Брест
18:15
ПарижНе начат
ПСЖ
18:15
ЛансНе начат
Ренн
21:45
ЛионНе начат

"Спартак" не начал переговоры с Денисовым по продлению контракта

Московский "Спартак" не предложил Даниилу Денисову новый контракт.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, московский "Спартак" не вступал в переговоры с защитником Даниилом Денисовым по продлению контракта, к футболисту проявляют интерес клубы Российской Премьер-Лиги.

Даниил Денисов выступает за московский "Спартак" с лета 2022 года - защитник провел за красно-белых во всех турнирах 124 матча и записал на свой счет 1 забитый мяч и 10 голевых передач. Действующий контракт защитника с клубом рассчитан до конца текущего сезона, рыночная стоимость 22-летнего игрока, согласно версии Transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.

Ранее Даниил Денисов выступал за молодежные команды "Спартака", а также за "Спартак-2". На счету защитника 1 матч в составе сборной России.

Источник: Metaratings.

