"Спартак" не начал переговоры с Денисовым по продлению контракта

По информации источника, московский "Спартак" не вступал в переговоры с защитником Даниилом Денисовым по продлению контракта, к футболисту проявляют интерес клубы Российской Премьер-Лиги.
Даниил Денисов выступает за московский "Спартак" с лета 2022 года - защитник провел за красно-белых во всех турнирах 124 матча и записал на свой счет 1 забитый мяч и 10 голевых передач. Действующий контракт защитника с клубом рассчитан до конца текущего сезона, рыночная стоимость 22-летнего игрока, согласно версии Transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.
Ранее Даниил Денисов выступал за молодежные команды "Спартака", а также за "Спартак-2". На счету защитника 1 матч в составе сборной России.
Источник: Metaratings.
Фото: ФК "Спартак"