Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
0 - 0 0 0
Сочи1 тайм
Балтика
17:00
ЗенитНе начат
Ростов
19:30
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧелябинскЗавершен
Сокол
17:00
ШинникНе начат
Ротор
17:00
КАМАЗНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
16:00
ЛиверпульНе начат
Манчестер Сити
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
15:00
ЖиронаНе начат
Леванте
17:15
БетисНе начат
Осасуна
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Барселона
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рома
0 - 0 0 0
Торино1 тайм
Аталанта
16:00
ЛеччеНе начат
Пиза
16:00
УдинезеНе начат
Сассуоло
19:00
ЛациоНе начат
Милан
21:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
16:30
АугсбургНе начат
Боруссия М
18:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лилль
16:00
ТулузаНе начат
Страсбург
18:15
ГаврНе начат
Брест
18:15
ПарижНе начат
Метц
18:15
АнжеНе начат
ПСЖ
18:15
ЛансНе начат
Ренн
21:45
ЛионНе начат

Агент Тюкавина рассказал о целях нападающего

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, рассказал о целях своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"
"Костя никогда не скрывал, что он — командный игрок. Он говорил, что все эти призы лучшему игроку обменял бы на чемпионство "Динамо". Главная задача — помочь клубу подняться вверх", - цитирует Сафонова "СЭ".

Константин Тюкавин получит травму в марте текущего года - у нападающего был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Вчера, 13 сентября, московское "Динамо" на домашнем стадионе сыграло вничью со столичным "Спартаком" (2:2) в 8 туре РПЛ. Тюкавин вышел на поле 79 минуте встречи и не отметился результативными действиями.

После 8 сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает 9 место в турнирной таблице чемпионата России с 9 набранными очками в своем активе.

