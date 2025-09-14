"Костя никогда не скрывал, что он — командный игрок. Он говорил, что все эти призы лучшему игроку обменял бы на чемпионство "Динамо". Главная задача — помочь клубу подняться вверх", - цитирует Сафонова "СЭ".
Константин Тюкавин получит травму в марте текущего года - у нападающего был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Вчера, 13 сентября, московское "Динамо" на домашнем стадионе сыграло вничью со столичным "Спартаком" (2:2) в 8 туре РПЛ. Тюкавин вышел на поле 79 минуте встречи и не отметился результативными действиями.
После 8 сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает 9 место в турнирной таблице чемпионата России с 9 набранными очками в своем активе.
Агент Тюкавина рассказал о целях нападающего
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, рассказал о целях своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"