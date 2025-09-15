Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 1 0 1
Урал1 тайм
Нефтехимик
18:30
ЕнисейНе начат
Черноморец
19:00
ЧайкаНе начат
Родина
19:30
ФакелНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
22:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
19:30
КремонезеНе начат
Комо
21:45
ДженоаНе начат

Генеральный директор "Динамо" рассказал, сколько проработает главный тренер в клубе

Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров рассказал о будущем главного тренера бело-голубых Валерия Карпина в команде.
Фото: "Чемпионат"
- Мы предполагаем, что он отработает весь контракт, - сказал Пивоваров корреспонденту "Матч ТВ".

Напомним, 13 сентября состоялся матч восьмого тура РПЛ между московскими "Динамо" и "Спартаком". Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. Дублем в составе бело-голубых отличился Бителло. За красно-белых два гола забил Ливай Гарсия.


Валерий Карпин возглавляет бело-голубых с лета 2025 года. На данный момент "Динамо" занимает девятое место в РПЛ с 9 очками.

