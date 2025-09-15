Талалаев: год назад мы смотрели вперед с надеждой. Сейчас смотрим с уверенностью

"По нашему состоянию очень хотелось бы победить, но если реально оценивать, ровно год назад мы были шестые в Первой лиге и смотрели вперед с надеждой. Сейчас смотрим с уверенностью", - цитирует Талалаева "Матч ТВ".
Вчера, 14 сентября, "Балтика" сыграла на своем поле вничью с вице-чемпионом России "Зенитом". Игра 8-го тура РПЛ проходила на стадионе "Ростех Арена" в Калининграде и завершилась со счетом 0:0.
В нынешнем чемпионате команда Андрея Талалаева не потерпела ни одного поражения, четырежды сыграв вничью и одержав четыре победы. По итогам тура калининградцы набрали 16 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице.
Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев оценил нынешнее положение команды в РПЛ.
