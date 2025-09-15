"Несмотря на боевую ничью, качеством футбола команды не порадовали". Губерниев - о матче "Динамо" - "Спартак"

"Хочу сказать, что несмотря на боевую ничью, качеством футбола команды не порадовали. По-прежнему проблемы и у "Динамо", и у "Спартака". Что поможет (Валерию) Карпину? Не знаю, но по-прежнему к нему есть вопросы как к тренеру "Динамо". Об игре можно сказать, что ничья — боевая, футбол — плохой", - цитирует Губерниева "Матч ТВ".
В 8 туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" сыграло вничью со столичным "Спартаком" - 2:2, забитыми мячами отметились: Бителло (дубль) и Ливай Гарсия (дубль).
После 8 сыгранных туров бело-голубые занимают 9 место в турнирной таблице российского чемпионата с 9 набранными очками. Красно-белые располагаются на 8 строчке с 12 баллами в своем активе. Напомним, что Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера "Динамо" в июне текущего года, специалист продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде России.