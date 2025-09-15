Матчи Скрыть

Уфа
2 - 3 2 3
УралЗавершен
Нефтехимик
1 - 0 1 0
ЕнисейЗавершен
Черноморец
4 - 1 4 1
ЧайкаЗавершен
Родина
2 - 0 2 0
ФакелЗавершен

Верона
0 - 0 0 0
КремонезеЗавершен

Кобелев: Станкович нервирует всю команду

Российский тренер Андрей Кобелев высказался о поведении главного тренера "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
"По поведению Станкович — один из худших в РПЛ. Так вести себя нельзя! Бывают моменты, у каждого тренера бывают срывы, но у него они постоянно. Он нервирует всю команду", - цитирует Кобелева "Матч ТВ".

В 8 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на выезде сыграл вничью со столичным "Динамо" (2:2), забитыми мячами отметились Бителло (дубль) и Ливай Гарсия (дубль). В конце первого тайма главный арбитр показал красную карточку тренеру красно-белых Деяну Станковичу - в протоколе встречи отмечено, что сербский специалист использовал нецензурные выражения в адрес главного арбитра матча. Встречу обслуживал судья Егор Егоров.

