"По поведению Станкович — один из худших в РПЛ. Так вести себя нельзя! Бывают моменты, у каждого тренера бывают срывы, но у него они постоянно. Он нервирует всю команду", - цитирует Кобелева "Матч ТВ".
В 8 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на выезде сыграл вничью со столичным "Динамо" (2:2), забитыми мячами отметились Бителло (дубль) и Ливай Гарсия (дубль). В конце первого тайма главный арбитр показал красную карточку тренеру красно-белых Деяну Станковичу - в протоколе встречи отмечено, что сербский специалист использовал нецензурные выражения в адрес главного арбитра матча. Встречу обслуживал судья Егор Егоров.
Кобелев: Станкович нервирует всю команду
Российский тренер Андрей Кобелев высказался о поведении главного тренера "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"