Оренбург
16:30
РубинНе начат
Акрон
18:45
ЛокомотивНе начат
Нижний Новгород
20:45
Динамо МхНе начат

Атлетик
19:45
АрсеналНе начат
ПСВ
19:45
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
22:00
ВильярреалНе начат
Реал Мадрид
22:00
МарсельНе начат
Ювентус
22:00
Боруссия ДНе начат
Бенфика
22:00
КарабахНе начат

"Спартак" направил запрос в ЭСК РФС на рассмотрение трёх эпизодов матча с "Динамо"

Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб обратился в ЭСК РФС для рассмотрения трёх эпизодов игры с "Динамо"
Фото: ФК "Спартак" Москва
"Обратились в ЭСК РФС по трём эпизодам матча с "Динамо": нарушение правил на 17-й минуте на Кристофере Ву в штрафной площади соперника; нарушение правил в конце первого тайма на Маркиньосе перед голом соперника; два нарушения в штрафной площади на Гарсии на 46-й минуте", - сказал Зеленов "Чемпионату".

В субботу, 13 сентября "Динамо" на своём поле принимало "Спартак". Игра завершилась со счётом 2:2. Дублем в составе бело-голубых отметился хавбек Бителло, а у красно-белых два гола забил форвард Ливай Гарсия. Также в концовке первого тайма перед голом динамовцев на газон после столкновения упал полузащитник "Спартака" Маркиньос. Судья игру не остановил. После этого наставник красно-белых Деян Станкович выбежал на поле и впоследствии был удалён за использование нецензурных выражений в адрес судьи.

После восьми туров Российской Премьер-Лиги "Спартак" находится на восьмом месте, имея в своём активе 12 очков.

Следующую игру красно-белые проведут в Кубке России против "Ростова". Матч пройдёт в четверг, 18 сентября.

