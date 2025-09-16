"Спартак" направил запрос в ЭСК РФС на рассмотрение трёх эпизодов матча с "Динамо"

"Обратились в ЭСК РФС по трём эпизодам матча с "Динамо": нарушение правил на 17-й минуте на Кристофере Ву в штрафной площади соперника; нарушение правил в конце первого тайма на Маркиньосе перед голом соперника; два нарушения в штрафной площади на Гарсии на 46-й минуте", - сказал Зеленов "Чемпионату".
В субботу, 13 сентября "Динамо" на своём поле принимало "Спартак". Игра завершилась со счётом 2:2. Дублем в составе бело-голубых отметился хавбек Бителло, а у красно-белых два гола забил форвард Ливай Гарсия. Также в концовке первого тайма перед голом динамовцев на газон после столкновения упал полузащитник "Спартака" Маркиньос. Судья игру не остановил. После этого наставник красно-белых Деян Станкович выбежал на поле и впоследствии был удалён за использование нецензурных выражений в адрес судьи.
После восьми туров Российской Премьер-Лиги "Спартак" находится на восьмом месте, имея в своём активе 12 очков.
Следующую игру красно-белые проведут в Кубке России против "Ростова". Матч пройдёт в четверг, 18 сентября.