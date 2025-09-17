Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
18:00
КраснодарНе начат
Зенит
20:30
АхматНе начат
Сочи
20:30
ДинамоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Славия
19:45
Буде-ГлимтНе начат
Олимпиакос
19:45
ПафосНе начат
Аякс
22:00
ИнтерНе начат
Ливерпуль
22:00
АтлетикоНе начат
Бавария
22:00
ЧелсиНе начат
ПСЖ
22:00
АталантаНе начат

Непомнящий - об ошибке Акинфеева с "Ростовом": будет единственной в сезоне

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об ошибке вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в матче с "Ростовом" в 8-м туре РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
"У каждого вратаря должно что-то случиться когда-то. Ошибка Акинфеева в матче с "Ростовом" будет для него единственной в сезоне. Там Обляков тоже не помог ему, не открылся, как положено", - сказал Непомнящий в интервью "Матч ТВ".

В воскресенье, 14 сентября ЦСКА на выезде проиграл "Ростову" со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Константин Кучаев. Хавбек "южан" воспользовался ошибкой голкипера "армейцев" Игоря Акинфеева. Также у красно-синих было два удаления по ходу встречи. В конце первого тайма с поля ушёл защитник Милан Гайич, а на 84-й минуте оставил команду вдевятером полузащитник Матеус Алвес.

На данный момент ЦСКА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 15 очков.

Следующую игру команда Челестини проведёт в Кубке России на выезде против "Балтики". Встреча пройдёт в четверг, 18 сентября.

