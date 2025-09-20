Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
1 - 2 1 2
АхматЗавершен
Акрон
2 - 2 2 2
РубинЗавершен
Динамо Мх
19:30
ЛокомотивНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 1 1 1
ФакелЗавершен
Урал
0 - 0 0 0
РоторЗавершен
Челябинск
4 - 0 4 0
РодинаЗавершен
Волга Ул
1 - 4 1 4
НефтехимикЗавершен
Сокол
1 - 0 1 0
ТорпедоЗавершен
КАМАЗ
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Чайка
2 - 4 2 4
Спартак КостромаЗавершен
Арсенал Тула
2 - 2 2 2
УфаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ливерпуль
2 - 1 2 1
ЭвертонЗавершен
Бернли
1 - 1 1 1
Ноттингем ФорестЗавершен
Вулверхэмптон
1 - 3 1 3
ЛидсЗавершен
Брайтон
2 - 2 2 2
ТоттенхэмЗавершен
Вест Хэм
1 - 2 1 2
Кристал ПэласЗавершен
Манчестер Юнайтед
19:30
ЧелсиНе начат
Фулхэм
22:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
0 - 4 0 4
ЛевантеЗавершен
Реал Мадрид
2 - 0 2 0
ЭспаньолЗавершен
Алавес
19:30
СевильяНе начат
Вильярреал
19:30
ОсасунаНе начат
Валенсия
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Болонья
2 - 1 2 1
ДженоаЗавершен
Верона
0 - 0 0 0
Ювентус1 тайм
Удинезе
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
1 - 4 1 4
МайнцЗавершен
Вердер
0 - 3 0 3
ФрайбургЗавершен
Хоффенхайм
1 - 4 1 4
БаварияЗавершен
Гамбург
2 - 1 2 1
ХайденхаймЗавершен
РБ Лейпциг
19:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нант
0 - 2 0 2
Ренн1 тайм
Брест
20:00
НиццаНе начат
Ланс
22:05
ЛилльНе начат

Угальде - об изменении лимита: придётся выкладываться на сто процентов

Нападающий "Спартака" Манфред Угальде поделился мнением о возможном ужесточении лимита на легионеров.
Фото: ФК "Спартак" Москва
"Да, я слышал о новом лимите на легионеров, но это не моё дело, я не могу на это повлиять. Не беспокоюсь ли я за своё место на поле в связи с грядущими изменениями? Я буду стараться, чтобы остаться в составе. Нужно будет выложиться на 100 процентов, и я это сделаю", - сказал Угальде в интервью Metaraitings.

Манфред Угальде в этом сезоне принял участие в 10 матчах за красно-белых и отличился одним забитым мячом. Всего за команду костариканец провёл 62 игры, отметился 20 забитыми мячами и отдал шесть голевых передач. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость нападающего оценивается в 15 миллионов евро.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что в ближайшее время в Российской Премьер-Лиге будет изменен лимит на легионеров. На данный момент клубы могут вносить в заявку не более 13 иностранных футболистов и одновременно выпускать на поле лишь восемь из них. Новый лимит предполагает, что клубы РПЛ смогут иметь в своем распоряжении не более 10 легионеров и выпускать одновременно на поле половину из них.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится