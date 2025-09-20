"Да, я слышал о новом лимите на легионеров, но это не моё дело, я не могу на это повлиять. Не беспокоюсь ли я за своё место на поле в связи с грядущими изменениями? Я буду стараться, чтобы остаться в составе. Нужно будет выложиться на 100 процентов, и я это сделаю", - сказал Угальде в интервью Metaraitings.
Манфред Угальде в этом сезоне принял участие в 10 матчах за красно-белых и отличился одним забитым мячом. Всего за команду костариканец провёл 62 игры, отметился 20 забитыми мячами и отдал шесть голевых передач. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость нападающего оценивается в 15 миллионов евро.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что в ближайшее время в Российской Премьер-Лиге будет изменен лимит на легионеров. На данный момент клубы могут вносить в заявку не более 13 иностранных футболистов и одновременно выпускать на поле лишь восемь из них. Новый лимит предполагает, что клубы РПЛ смогут иметь в своем распоряжении не более 10 легионеров и выпускать одновременно на поле половину из них.
Угальде - об изменении лимита: придётся выкладываться на сто процентов
Нападающий "Спартака" Манфред Угальде поделился мнением о возможном ужесточении лимита на легионеров.
Фото: ФК "Спартак" Москва