- Рад забитому голу, но мы потеряли победу и три очка, это было самое главное. Очень обидно. Они играли много на Даку, мы довольно успешно боролись с ним, но мы отдали им преимущество, чего нельзя было делать. Опустились слишком низко.
Сегодня, 20 сентября, состоялся матч 9-го тура РПЛ, в котором "Акрон" принимал на своем поле "Рубин". Игра проходила на стадионе "Солидарность Самара Арена" и завершилась вничью - 2:2. Хозяева поля вели в счете 2:0 до 54-й минуты, но не сумели удержать три очка. В составе тольяттинской команды забитыми голами отличились полузащитники Дмитрий Пестряков и Кристиян Бистрович.
Источник: "Матч ТВ"
Бистрович прокомментировал упущенную победу "Акрона" над "Рубином"
Полузащитник "Акрона" Кристиян Бистрович высказался о ничьей в матче 9-го тура РПЛ с "Рубином" (2:2).
Фото: ФК "Акрон"