Бывший игрок "Спартака" высказался о дисквалификации Станковича

- Со Станковичем непростая ситуация. Постоянные удаления Станковича так сильно не влияют, но это против политики "Спартака". Всем это мешает, и никто этого не хочет, - сказал Мор "Чемпионату".
Напомним, 13 сентября состоялся матч восьмого тура РПЛ между московскими "Динамо" и "Спартаком". Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. В концовке первого тайма главный тренер красно-белых Деян Станкович был удален за нецензурную брань в адрес арбитра. Вскоре стало известно, что сербский специалист отстранен от матчей под эгидой РФС на месяц.
Бывший игрок "Спартака" Эдуард Мор поделился мнением о месячной дисквалификации главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"