Чернов: есть желание доказать и вернуться в "Спартак"

"Конечно, у меня есть желание доказать и вернуться в "Спартак". Не могу оценить игру против бывшей команды, так как не вышел на поле. Переживал за "Крылья" со скамейки", приводит слова Чернова Metaratings.
В минувшее летнее трансферное окно центральный защитник Никита Чернов перебрался на правах аренды до конца текущего сезона в "Крылья Советов". Права на 29?летнего игрока принадлежат московскому "Спартаку", контракт с которым истекает в июне 2026 года.
В составе самарской команды Чернов 1 раз вышел на поле в РПЛ, а также принял участие в 3 матчах Кубка России, в которых не отметился голевыми действиями.