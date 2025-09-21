Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
1 - 3 1 3
ДинамоЗавершен
Спартак
2 - 1 2 1
Крылья СоветовЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
РостовЗавершен
Краснодар
0 - 2 0 2
ЗенитЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ЧерноморецЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
1 - 1 1 1
Астон ВиллаЗавершен
Борнмут
0 - 0 0 0
НьюкаслЗавершен
Арсенал
1 - 1 1 1
Манчестер СитиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
1 - 1 1 1
СельтаЗавершен
Мальорка
1 - 1 1 1
АтлетикоЗавершен
Эльче
1 - 0 1 0
ОвьедоЗавершен
Барселона
1 - 0 1 0
Хетафе1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
0 - 1 0 1
РомаЗавершен
Торино
0 - 3 0 3
АталантаЗавершен
Кремонезе
0 - 0 0 0
ПармаЗавершен
Фиорентина
1 - 2 1 2
КомоЗавершен
Интер
1 - 0 1 0
Сассуоло1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
3 - 4 3 4
УнионЗавершен
Байер
1 - 1 1 1
Боруссия МЗавершен
Боруссия Д
1 - 0 1 0
Вольфсбург2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
2 - 3 2 3
СтрасбургЗавершен
Монако
5 - 2 5 2
МетцЗавершен
Осер
1 - 0 1 0
ТулузаЗавершен
Гавр
1 - 1 1 1
ЛорьянЗавершен

Чернов: есть желание доказать и вернуться в "Спартак"

Защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов, арендованный у "Спартака", заявил, что хочет вернуться в московский клуб.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Конечно, у меня есть желание доказать и вернуться в "Спартак". Не могу оценить игру против бывшей команды, так как не вышел на поле. Переживал за "Крылья" со скамейки", приводит слова Чернова Metaratings.

В минувшее летнее трансферное окно центральный защитник Никита Чернов перебрался на правах аренды до конца текущего сезона в "Крылья Советов". Права на 29?летнего игрока принадлежат московскому "Спартаку", контракт с которым истекает в июне 2026 года.

В составе самарской команды Чернов 1 раз вышел на поле в РПЛ, а также принял участие в 3 матчах Кубка России, в которых не отметился голевыми действиями.

