Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
1 - 3 1 3
ЦСКАЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Наполи
1 - 0 1 0
Пиза2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
1 - 0 1 0
ПСЖ2 тайм

"Рубин" не станет подписывать ганского форварда - источник

Андре Айю не будет в казанском клубе.
Фото: Global Look Press
По информации источника, "Рубин" не будет подписывать контракт с 35-летним ганским нападающим Андре Айю. Отмечается, что казанский клуб не интересуется этим игроком.

Напомним, ранее издание Africa Foot сообщило, что "Рубин" заинтересован в услугах Айю, находящегося в статусе свободного агента.

Последним клубом в карьере Айю был "Гавр", состав которого он покинул минувшим летом. За французскую команду форвард забил 10 мячей и отдал 1 результативную передачу в 48 матчах.

Источник: "БИЗНЕС Online"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится