По информации источника, "Рубин" не будет подписывать контракт с 35-летним ганским нападающим Андре Айю. Отмечается, что казанский клуб не интересуется этим игроком.
Напомним, ранее издание Africa Foot сообщило, что "Рубин" заинтересован в услугах Айю, находящегося в статусе свободного агента.
Последним клубом в карьере Айю был "Гавр", состав которого он покинул минувшим летом. За французскую команду форвард забил 10 мячей и отдал 1 результативную передачу в 48 матчах.
Источник: "БИЗНЕС Online"
"Рубин" не станет подписывать ганского форварда - источник
Андре Айю не будет в казанском клубе.
Фото: Global Look Press