Павлюченко считает, что Угальде может стать лучшим бомбардиром РПЛ второй сезон подряд

Экс-игрок сборной России Роман Павлюченко высказался об игре нападающего "Спартака" Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"
"Сможет ли он вновь стать лучшим бомбардиром сезона? Угальде умеет это делать. Он из ничего может создать момент и забить невероятный мяч. Поэтому, конечно, он может стать лучшим бомбардиром, все возможно. Манфред способен на это, но все будет зависеть от него самого", - цитирует Павлюченко "СЭ".

В прошлом сезоне Манфред Угальде стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги, забив 17 мячей в 29 встречах, также форвард записал на свой счет 5 результативных передач.

В текущем сезоне форвард "Спартака" вышел на поле в 11 встречах и отметился 3 забитыми голами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 15 миллионов евро, контракт игрока с красно-белыми рассчитан до июня 2028 года.

После 9 сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками.

