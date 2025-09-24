Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
СКА-Хабаровск
0 - 3 0 3
РодинаЗавершен
Астрахань
0 - 2 0 2
ЧерноморецЗавершен
Велес
2 - 1 2 1
РоторЗавершен
Кубань-Холдинг
1 - 0 1 0
Волга Ул1 тайм
Череповец
0 - 0 0 0
Шинник1 тайм
Волгарь
17:00
НефтехимикНе начат
Фанком
18:00
УфаНе начат
Знамя Труда
18:30
ЧайкаНе начат
Кристалл-МЭЗТ
19:00
ТорпедоНе начат
Текстильщик
19:30
ФакелНе начат

Лига Европы УЕФА

Новости
ПАОК
19:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Мидтьюлланд
19:45
ШтурмНе начат
Динамо Загреб
22:00
ФенербахчеНе начат
Бетис
22:00
Ноттингем ФорестНе начат
Мальмё
22:00
ЛудогорецНе начат
Ницца
22:00
РомаНе начат
Брага
22:00
ФейеноордНе начат
Фрайбург
22:00
БазельНе начат
Црвена Звезда
22:00
СелтикНе начат

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Хетафе
20:00
АлавесНе начат
Реал Сосьедад
22:30
МальоркаНе начат
Атлетико
22:30
Райо ВальеканоНе начат

Вратарь "Зенита" назвал самых опасных игроков "Краснодара"

Вратарь "Зенита" Денис Адамов поделился мнением об игре против "Краснодара" в 9-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Кордоба - понятно, за счёт своих данных. Против него всегда тяжело играть. Я бы Эдика Сперцяна выделил, он в любой момент может отдать острую передачу или пробить неожиданно для вратаря", - сказал Адамов в интервью Metaraitings.

В девятом туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал выездную победу над "Краснодаром" со счетом 2:0, забитыми мячами отметились Максим Глушенков и Луис Энрике.

После девяти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками, а подопечные Мурада Мусаева продолжают лидировать с 19 очками. В 10 туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые примут на своем поле "Оренбург", а "быки" на выезде сыграют против "Ростова".

