Вратарь "Зенита" назвал самых опасных игроков "Краснодара"

"Кордоба - понятно, за счёт своих данных. Против него всегда тяжело играть. Я бы Эдика Сперцяна выделил, он в любой момент может отдать острую передачу или пробить неожиданно для вратаря", - сказал Адамов в интервью Metaraitings.
В девятом туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал выездную победу над "Краснодаром" со счетом 2:0, забитыми мячами отметились Максим Глушенков и Луис Энрике.
После девяти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками, а подопечные Мурада Мусаева продолжают лидировать с 19 очками. В 10 туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые примут на своем поле "Оренбург", а "быки" на выезде сыграют против "Ростова".