Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Иркутск
2 - 3 2 3
ЧелябинскЗавершен
Амкал
1 - 2 1 2
ЕнисейЗавершен
КАМАЗ
0 - 0 0 0
Спартак Кострома1 тайм
Волна
20:00
Арсенал ТулаНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Гоу Эхед Иглс
19:45
ФКСБНе начат
Лилль
19:45
БраннНе начат
Астон Вилла
22:00
БолоньяНе начат
Штутгарт
22:00
СельтаНе начат
Ференцварош
22:00
Виктория ПНе начат
Рейнджерс
22:00
ГенкНе начат
Ред Булл Зальцбург
22:00
ПортуНе начат
Утрехт
22:00
ЛионНе начат
Янг Бойз
22:00
ПанатинаикосНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
20:30
ЭльчеНе начат
Овьедо
22:30
БарселонаНе начат

КДК оштрафовал московский "Спартак"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что "Спартак" оштрафован на 50 тысяч рублей.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Неприезд автобуса к расположению "Крыльев" для доставки на матч. Это нарушение регламента пункт 10.6. За данное нарушение, так как команде пришлось добираться на встречу на такси, "Спартак" оштрафован на 50 тысяч рублей.

Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между столичным "Спартаком" и самарскими "Крыльями Советов" состоялся в минувшее воскресенье, 21 сентября. Игра проходила на стадионе "Лукойл Арена" в Москве и завершился победой хозяев поля со счетом 2:1.

Красно-белые набрали по итогам тура 15 очков и располагаются на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится