"Неприезд автобуса к расположению "Крыльев" для доставки на матч. Это нарушение регламента пункт 10.6. За данное нарушение, так как команде пришлось добираться на встречу на такси, "Спартак" оштрафован на 50 тысяч рублей.
Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между столичным "Спартаком" и самарскими "Крыльями Советов" состоялся в минувшее воскресенье, 21 сентября. Игра проходила на стадионе "Лукойл Арена" в Москве и завершился победой хозяев поля со счетом 2:1.
Красно-белые набрали по итогам тура 15 очков и располагаются на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: "Чемпионат"
КДК оштрафовал московский "Спартак"
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что "Спартак" оштрафован на 50 тысяч рублей.
Фото: ФК "Крылья Советов"