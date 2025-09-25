Матчи Скрыть

Игрок "Сочи" дисквалифицирован по итогам матча с ЦСКА за оскорбление ассистента арбитра

КДК РФС вынес наказание вингеру "Сочи" Мартину Крамаричу по итогам 9-го тура РПЛ против ЦСКА (1:3).
Фото: ФК "Сочи"
- Крамарич, заходя в раздевалку, оскорбил ассистента арбитра нецензурной бранью. Крамарич принял участие в заседании по видеоконференцсвязи, мы получили рапорт от судьи, где узнали о мате. Крамарич это подтвердил, извинился за свое поведение. Он дисквалифицирован на два матча РПЛ.

Крайний нападающий футбольного клуба "Сочи" Мартин Крамарич после матча с московским ЦСКА (1:3), состоявшегося в 9-м туре Российской Премьер-Лиги, вступил в спор с ассистентом главного арбитра. Словенский футболист и судья обменялись репликами на повышенных тонах, когда покидали поле. В разговор вмешался представитель тренерского штаба сочинцев.

Напомним, сочинская команда выигрывала у "армейцев" до 58-й минуты встречи, однако два пенальти в их ворота изменили исход поединка.

Источник: "СЭ"

