"Может быть, такая пауза пойдет ему на пользу и поможет успокоиться". Тренер "Зенита" - о бразильском игроке

"Каждый игрок должен стать суперигроком, прежде всего отталкиваясь от своей игры. Надеемся, что его адаптация будет проходить хорошо. Есть повреждение, но он уже работает. Может быть, такая пауза пойдет ему на пользу и поможет успокоиться. У Жерсона был длинный и насыщенный сезон, это физически и психологически сказывается. Мы его поддерживаем и поможем вернуться в то состояние, в котором видели Жерсона", - цитирует Тимощука Metaratings.
Жерсон перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Фламенго" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. Бразилец провел за петербуржцев во всех турнирах 6 матчей и не отметился результативными действиями. Полузащитник получил повреждение и не выходил на поле с конца августа - сообщалось, что Жерсон намерен проходить реабилитацию в Бразилии.
После 10 сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на 4 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками. По итогам прошлого сезона петербуржцы стали серебряными призерами чемпионата страны.
Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук высказался об адаптации Жерсона.
