Тюкавин рассказал, как воспринял обещание Степашина оставить Гусева после четырех побед "Динамо"

"Да нормально, в тот день вся делегация приехала к нам на базу. Обычно, когда приезжают, разносят команду, а сейчас тепло поговорили. К сожалению, нас хватило только на Махачкалу. Этот разговор добавил мотивации. Мы с ребятами разговаривали, объясняли иностранцам, что не просто так приезжают, а для того, чтобы все задумались над игрой и в дальнейшем", — приводит слова Тюкавина "Чемпионат".
Ранее Степашин заявил, что Гусев займет должность главного тренера, если "Динамо" одержит четыре победы в четырех матчах подряд. Бело-голубые выиграли только первую игру под руководством специалиста. Встреча с "Динамо" из Махачкалы завершилась со счетом 3:0. В следующих двух матчах московская команда потерпела поражение.
В субботу, 6 декабря "Динамо" сыграет со "Спартаком" в матче 18-го тура чемпионата России. Начало – в 16:30 по московскому времени. На данный момент бело-голубые занимают девятое место в турнирной таблице (20 очков).
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин отреагировал на слова члена совета директоров клуба Сергея Степашина о том, что исполняющий обязанности главного тренера Ролан Гусев займет пост в случае четырех побед команды.
Фото: "Матч ТВ"