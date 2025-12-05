Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ахмат
19:00
ОренбургНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
22:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брест
21:00
МонакоНе начат
Лилль
23:00
МарсельНе начат

Тюкавин рассказал, как воспринял обещание Степашина оставить Гусева после четырех побед "Динамо"

Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин отреагировал на слова члена совета директоров клуба Сергея Степашина о том, что исполняющий обязанности главного тренера Ролан Гусев займет пост в случае четырех побед команды.
Фото: "Матч ТВ"
"Да нормально, в тот день вся делегация приехала к нам на базу. Обычно, когда приезжают, разносят команду, а сейчас тепло поговорили. К сожалению, нас хватило только на Махачкалу. Этот разговор добавил мотивации. Мы с ребятами разговаривали, объясняли иностранцам, что не просто так приезжают, а для того, чтобы все задумались над игрой и в дальнейшем", — приводит слова Тюкавина "Чемпионат".

Ранее Степашин заявил, что Гусев займет должность главного тренера, если "Динамо" одержит четыре победы в четырех матчах подряд. Бело-голубые выиграли только первую игру под руководством специалиста. Встреча с "Динамо" из Махачкалы завершилась со счетом 3:0. В следующих двух матчах московская команда потерпела поражение.

В субботу, 6 декабря "Динамо" сыграет со "Спартаком" в матче 18-го тура чемпионата России. Начало – в 16:30 по московскому времени. На данный момент бело-голубые занимают девятое место в турнирной таблице (20 очков).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится