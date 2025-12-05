"Мне кажется, это не вопрос денег. Важный контракт, безусловно, и пытается пробить хорошие условия его представитель, Павел Банатин, но это вопрос отношения и амбиций. Почему же вы год назад не пришли и не предложили? Мне кажется, Баринов если не подобиделся на руководство, то чуть расстроился. ЦСКА ведь не даст ему больше [денег]", — сказал Генич в выпуске "Коммент.Шоу".
Ранее в СМИ появилась информация, что Дмитрий Баринов может покинуть "Локомотив" и перейти в ЦСКА в зимнее трансферное окно или летом после истечения срока контракта. Действующее трудовое соглашение капитана железнодорожников с клубом рассчитано до конца сезона.
Полузащитник выступает за основной состав "Локомотива" с 2015 года. В текущем сезоне он вышел на поле в 16 матчах, отметившись тремя голами и четырьмя ассистами. На данный момент красно-зеленые идут на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России. За 17 туров "Локомотив" набрал 34 очка. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 3 очка.
"Это не вопрос денег". Генич – о возможном уходе Баринова из "Локомотива"
Спортивный комментатор Константин Генич высказался о возможном переходе капитана "Локомотива" Дмитрия Баринова в ЦСКА.
Фото: "Матч ТВ"