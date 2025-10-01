Матчи Скрыть

Кубок России

Крылья Советов
18:00
СочиНе начат
Нижний Новгород
18:00
СпартакНе начат
Балтика
20:30
АкронНе начат
Локомотив
20:30
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

Юнион
19:45
НьюкаслНе начат
Карабах
19:45
КопенгагенНе начат
Боруссия Д
22:00
АтлетикНе начат
Барселона
22:00
ПСЖНе начат
Монако
22:00
Манчестер СитиНе начат
Вильярреал
22:00
ЮвентусНе начат
Байер
22:00
ПСВНе начат
Арсенал
22:00
ОлимпиакосНе начат
Наполи
22:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Главный тренер "Балтики" перед матчем с "Акроном": надеюсь, пропущенный гол от ЦСКА нам поможет

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев поделился ожиданиями от кубкового матча с "Акроном".
Фото: ФК "Балтика"
"Я очень надеюсь, что пропущенный на последних минутах гол от ЦСКА нам даже поможет. Тот смешанный состав, который выйдет на матч с "Акроном", будет понимать, что, во-первых, играть надо до конца. До последней секунды. А во-вторых, без забитых мячей нельзя выиграть", — приводит слова Талалаева "Матч ТВ".

В матче десятого тура Российской Премьер-Лиги "Балтика" уступила ЦСКА со счетом 1:0, пропустив гол Игоря Дивеева на последний минутах встречи. Встреча пятого тура группового этапа Кубка России состоится сегодня, 1 октября. "Балтика" примет "Акрон" на домашнем поле. Начало – в 20:30 по московскому времени.

На данный момент команда Андрея Талалаева идет четвертой в турнирной таблице группы D Кубка России, набрав два очка. "Акрон" располагается на третьем месте с пятью очками.

