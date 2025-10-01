"Шпилевский — это претендент на увольнение. 10 туров нам говорили, что будет какой-то показатель его работы, но пока мы слышим одни сказки. Мне не нравится, когда приезжают в наш чемпионат и начинают балаболить про атакующий футбол", — сказал Быстров в шоу "О, родной футбол!"
Алексей Шпилевский был назначен на должность главного тренера "Пари НН" летом 2025 года. До него этот пост занимал белорусский специалист Виктор Гончаренко, под руководством которого команда заняла 13-е место в РПЛ по итогам прошлого сезона.
Ранее Шпилевский работал в кипрском "Арисе", казахстанском "Кайрате", немецком "Эрцгебирге" и "Динамо" из Бреста. Под его руководством в десяти турах текущего сезона чемпионата России нижегородцы уступили сопернику 8 раз. На данный момент "Пари НН" занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.
Быстров назвал главного претендента на увольнение среди тренеров РПЛ
Бывший российский футболист Владимир Быстров заявил, что главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский является одним из главных кандидатов на увольнение в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Пари НН"