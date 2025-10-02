Главный тренер "Динамо" Махачкала высказался о победе над "Ростовом"

- Первый тайм был достаточно сложный. Я думаю, команды приспосабливались к полю. Во втором тайме вышли более опытные команды, стало более стабильно, поэтому отыгрались. Победа очень важна, и я рад такому результату, - сказал Биджиев "Матч ТВ".
Основное время матча закончилось вничью со счетом 1:1. В составе "Ростова" отличился Даниил Шанталий. За "Динамо" гол забил Темирхан Сундуков. В серии пенальти сильнее оказались махачкалинцы.
Одержав победу в серии пенальти, "Динамо" осталось на первом месте с 13 баллами в группе С ,"Ростов" поднялся на третью строчку в группе С с 5 очками.