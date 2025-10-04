Ивлев займет пост председателя совета директоров московского "Динамо" - источник

По информации РБК, Александр Ивлев станет новым главой "Динамо". На этом посту он может заменить Дмитрия Гафина, работавшего в структуре клуба с 2019 года и покинувшего его 2 октября. Сообщается, что 58-летний специалист обладает хорошим опытом корпоративного управления, маркетинга и развития бизнеса.
Также отметим, что Александр Ивлев является членом консультативном совета "Динамо".
На данный момент "Динамо" располагается на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России с 15 очками. Напомним, что летом этого года бело-голубых возглавил Валерий Карпин, совмещающий эту должность с работой главным тренером сборной России.
Сегодня, 4 октября "Динамо" на своём поле примет "Локомотив". Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.
Бывший руководитель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев станет новым председателем совета директоров московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва