Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Крылья СоветовЗавершен
Краснодар
2 - 0 2 0
АхматЗавершен
Динамо
19:45
ЛокомотивНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
Спартак КостромаЗавершен
Факел
2 - 1 2 1
Волга УлЗавершен
Чайка
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
1 - 2 1 2
ТоттенхэмЗавершен
Арсенал
2 - 0 2 0
Вест ХэмЗавершен
Манчестер Юнайтед
2 - 0 2 0
СандерлендЗавершен
Челси
1 - 0 1 0
Ливерпуль1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 2 0 2
ЛевантеЗавершен
Жирона
2 - 1 2 1
ВаленсияЗавершен
Атлетик
1 - 0 1 0
Мальорка1 тайм
Реал Мадрид
22:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
0 - 1 0 1
ЛеччеЗавершен
Лацио
3 - 3 3 3
ТориноЗавершен
Интер
1 - 0 1 0
Кремонезе1 тайм
Аталанта
21:45
КомоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
1 - 0 1 0
Санкт-ПаулиЗавершен
Аугсбург
3 - 1 3 1
ВольфсбургЗавершен
Байер
2 - 0 2 0
УнионЗавершен
Боруссия Д
1 - 1 1 1
РБ ЛейпцигЗавершен
Айнтрахт
0 - 1 0 1
Бавария1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
0 - 2 0 2
Марсель2 тайм
Брест
20:00
НантНе начат
Осер
22:05
ЛансНе начат

Ивлев займет пост председателя совета директоров московского "Динамо" - источник

Бывший руководитель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев станет новым председателем совета директоров московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва
По информации РБК, Александр Ивлев станет новым главой "Динамо". На этом посту он может заменить Дмитрия Гафина, работавшего в структуре клуба с 2019 года и покинувшего его 2 октября. Сообщается, что 58-летний специалист обладает хорошим опытом корпоративного управления, маркетинга и развития бизнеса.

Также отметим, что Александр Ивлев является членом консультативном совета "Динамо".

На данный момент "Динамо" располагается на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России с 15 очками. Напомним, что летом этого года бело-голубых возглавил Валерий Карпин, совмещающий эту должность с работой главным тренером сборной России.

Сегодня, 4 октября "Динамо" на своём поле примет "Локомотив". Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится