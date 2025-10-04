"Ахмат" подаст жалобу в КДК РФС по итогам матча с "Краснодаром"

- Будем обращаться в КДК РФС, чтобы разобрались в этой ситуации. В рапорт внесли запись по факту оскорбления Ндонга со стороны Сперцяна. Это недостойное поведение по отношению к другим людям. Будем требовать ответа. Даже если человек затеял данную провокацию, то ему не хватило мужества потом подойти и извиниться, или самому об этом заявить. Мы не позволим оскорблять наших игроков. Тем более, что это было совершено на расистской почве.
Матч "Краснодара" и "Ахмата" в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги состоялся вчера, 4 октября. Поединок проходил на "Ozon Арене" в Краснодаре и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Голы в игре забили нападающий Джон Кордоба и центральный защитник Диего Коста.
В концовке встречи, на 85-й минуте, был удален с поля защитник гостей Усман Ндонг, который нанес удар плечом по хавбеку и капитану "быков" Эдуарду Сперцяну. После матча сенегальский футболист заявил, что полузащитник краснодарцев оскорбил его на расовой почве.
На данный момент "Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 23 набранными очками. "Ахмат", в свою очередь, с 15 баллами располагается на 9-й строчке.
Источник: "СЭ"
Фото: ФК "Ахмат"