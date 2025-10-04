Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
12:00
РостовНе начат
Сочи
14:15
Нижний НовгородНе начат
ЦСКА
16:30
СпартакНе начат
Балтика
19:00
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
08:00
ШинникНе начат
Сокол
13:00
Арсенал ТулаНе начат
Торпедо
16:00
ЧерноморецНе начат
Нефтехимик
18:00
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вулверхэмптон
16:00
БрайтонНе начат
Астон Вилла
16:00
БернлиНе начат
Эвертон
16:00
Кристал ПэласНе начат
Ньюкасл
16:00
Ноттингем ФорестНе начат
Брентфорд
18:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
15:00
ЭльчеНе начат
Севилья
17:15
БарселонаНе начат
Реал Сосьедад
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Эспаньол
19:30
БетисНе начат
Сельта
22:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
13:30
КальяриНе начат
Фиорентина
16:00
РомаНе начат
Болонья
16:00
ПизаНе начат
Наполи
19:00
ДженоаНе начат
Ювентус
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
16:30
ХайденхаймНе начат
Гамбург
18:30
МайнцНе начат
Боруссия М
20:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
16:00
ТулузаНе начат
Страсбург
18:15
АнжеНе начат
Гавр
18:15
РеннНе начат
Монако
18:15
НиццаНе начат
Лилль
21:45
ПСЖНе начат

"Ахмат" подаст жалобу в КДК РФС по итогам матча с "Краснодаром"

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров сообщил, что клуб подаст обращение в КДК РФС по итогам 11-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"
- Будем обращаться в КДК РФС, чтобы разобрались в этой ситуации. В рапорт внесли запись по факту оскорбления Ндонга со стороны Сперцяна. Это недостойное поведение по отношению к другим людям. Будем требовать ответа. Даже если человек затеял данную провокацию, то ему не хватило мужества потом подойти и извиниться, или самому об этом заявить. Мы не позволим оскорблять наших игроков. Тем более, что это было совершено на расистской почве.

Матч "Краснодара" и "Ахмата" в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги состоялся вчера, 4 октября. Поединок проходил на "Ozon Арене" в Краснодаре и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Голы в игре забили нападающий Джон Кордоба и центральный защитник Диего Коста.

В концовке встречи, на 85-й минуте, был удален с поля защитник гостей Усман Ндонг, который нанес удар плечом по хавбеку и капитану "быков" Эдуарду Сперцяну. После матча сенегальский футболист заявил, что полузащитник краснодарцев оскорбил его на расовой почве.

На данный момент "Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 23 набранными очками. "Ахмат", в свою очередь, с 15 баллами располагается на 9-й строчке.

Источник: "СЭ"

