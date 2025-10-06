- Сейчас у "Спартака" есть тренер. Мы должны уважать его. Но я бы не отказался поработать в "Спартаке" ещё раз. Я открыт к предложениям из России, - сказал Рианчо Metaratings.
Деян Станкович возглавляет "Спартак" с мая 2024 года. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 18 очков в 11 сыгранных матчах.
Рианчо высказался о возможном возвращении в "Спартак"
Бывший московского "Спартака" Рауль Рианчо оценил возможность своего возвращения в российский клуб.
Фото: "Чемпионат"