Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
0 - 0 0 0
ЕнисейЗавершен
КАМАЗ
5 - 1 5 1
УралЗавершен

Рианчо высказался о возможном возвращении в "Спартак"

Бывший московского "Спартака" Рауль Рианчо оценил возможность своего возвращения в российский клуб.
Фото: "Чемпионат"
- Сейчас у "Спартака" есть тренер. Мы должны уважать его. Но я бы не отказался поработать в "Спартаке" ещё раз. Я открыт к предложениям из России, - сказал Рианчо Metaratings.

Деян Станкович возглавляет "Спартак" с мая 2024 года. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 18 очков в 11 сыгранных матчах.

