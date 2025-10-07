Агент Кучаева – о вызове игрока в сборную: Константина называли сбитым летчиком

"Большая благодарность ему [Валерию Карпину], тренерскому штабу "Ростова" и руководству — они поверили, дали шанс. От вызова в сборную Костя чувствует себя великолепно. Был ряд экспертов, которые называли Константина сбитым летчиком. Один из таких — Игорь Корнеев. Большой привет ему", — приводит слова Кучаева "Спорт-Экспресс".
Константин Кучаев вошел в итоговый состав национальной команды России на товарищеские матчи с Ираном и Боливией. 10 октября сборная России встретится с Ираном в Волгограде. 14 числа – команда Валерия Карпина сыграет с Боливией на домашнем поле "Динамо" в Москве.
В текущем сезоне 27-летний полузащитник принял участие в 11-ти встречах за "Ростов", в которых записал на свой счет один гол.
Спортивный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Ростова" Константина Кучаева, высказался о вызове игрока в сборную России.
