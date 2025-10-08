"Слышал, что встреча представителей РПЛ с министром спорта должна состояться в октябре. Надеюсь, она будет, диалог очень важен. Хочется найти компромиссный вариант. Нужно услышать все точки зрения и найти баланс. Мы знаем, что уже неоднократно использовались различные формулы лимита, и не всегда это приводило к искомому результату", - сказал Бабаев в интервью Sport24.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что в Российской Премьер-Лиге будет поэтапное ужесточение лимита на легионеров. Сообщалось, что нынешний формат "13+8" будет изменен на "10+5" через несколько сезонов. Предполагается, что в следующем сезоне будет ограничение в шесть легионеров на поле и 11 в заявке команды.
Напомним, что после 11 сыгранных туров ЦСКА находится на первом месте в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками.
Гендиректор ЦСКА - об ужесточении лимита: нужно найти баланс
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможной встрече представителей РПЛ с министром спорта России Михаилом Дегтярёвым.
Фото: ПФК ЦСКА