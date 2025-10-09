Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
19:00
ЛитваНе начат
Кипр
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Мальта
21:45
НидерландыНе начат
Шотландия
21:45
ГрецияНе начат
Австрия
21:45
Сан-МариноНе начат
Чехия
21:45
ХорватияНе начат
Беларусь
21:45
ДанияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЧерногорияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
21:00
МолдоваНе начат
Англия
21:45
УэльсНе начат
Польша
21:45
Новая ЗеландияНе начат

"Вряд ли он попадёт в другой топ-клуб России". Деменко - о голкипере "Спартака"

Экс-игрок "Спартака" Максим Деменко высказался о голкипере красно-белых Александре Максименко.
Фото: ФК "Спартак"
"Идут разговоры о продлении контракта с Максименко. Как понимаю, сейчас его не устраивают условия. Лучше ему договориться со "Спартаком". Вряд ли он попадёт в другой топ-клуб России. Если только не уедет в Европу. Но надо найти компромисс и договориться со "Спартаком". Клуб доверяет Максименко", - приводит слова Деменко "Чемпионат".

Александр Максименко выступает за московский "Спартак" с июля 2018 года - голкипер провел за клуб во всех турнирах 209 матчей, пропустил 240 мячей и сохранил ворота "сухими" в 70 встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего вратаря в 4,5 миллиона евро, контракт голкипера с красно-белыми рассчитан до конца текущего сезона.

На счету Александра Максименко 4 матча в составе сборной России - дебют голкипера состоялся в июне 2024 года.

