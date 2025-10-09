"Идут разговоры о продлении контракта с Максименко. Как понимаю, сейчас его не устраивают условия. Лучше ему договориться со "Спартаком". Вряд ли он попадёт в другой топ-клуб России. Если только не уедет в Европу. Но надо найти компромисс и договориться со "Спартаком". Клуб доверяет Максименко", - приводит слова Деменко "Чемпионат".
Александр Максименко выступает за московский "Спартак" с июля 2018 года - голкипер провел за клуб во всех турнирах 209 матчей, пропустил 240 мячей и сохранил ворота "сухими" в 70 встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего вратаря в 4,5 миллиона евро, контракт голкипера с красно-белыми рассчитан до конца текущего сезона.
На счету Александра Максименко 4 матча в составе сборной России - дебют голкипера состоялся в июне 2024 года.
"Вряд ли он попадёт в другой топ-клуб России". Деменко - о голкипере "Спартака"
Экс-игрок "Спартака" Максим Деменко высказался о голкипере красно-белых Александре Максименко.
Фото: ФК "Спартак"