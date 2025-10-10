Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
ЛюксембургНе начат
Косово
21:45
СловенияНе начат
Северная Ирландия
21:45
СловакияНе начат
Бельгия
21:45
Северная МакедонияНе начат
Исландия
21:45
УкраинаНе начат
Франция
21:45
АзербайджанНе начат
Швеция
21:45
ШвейцарияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
20:00
ИранНе начат

Мостовой – о товарищеских матчах сборной России: играем три с лишним года с какими-то непонятными командами

Бывший российский футболист Александр Мостовой ответил на вопрос о предстоящем товарищеском матче сборной России с Ираном.
Фото: РФС
"Хорошо, конечно, что соперник нормальный. Другое дело, что в играх сборной России нет никакого давления. Уже играем три с лишним года с какими-то непонятными командами, устанавливаем какие-то рекорды. Иордания какая-то, которая почти 100-я, приехала, — чуть не проиграли", – приводит слова Мостового News.ru.

В пятницу, 10 октября сборная России проведет встречу с командой Ирана. Товарищеский матч состоится в Волгограде на "Волгоград Арене". Начало – в 20:00 по московскому времени. В следующий раз команда Валерия Карпина примет Боливию в Москве. Встреча пройдет 14 октябре на домашнем стадионе "Динамо".

В сентябре национальная команда России сыграла с Иорданией. Матч завершился ничьей со счетом 0:0.

