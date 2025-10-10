Мостовой – о товарищеских матчах сборной России: играем три с лишним года с какими-то непонятными командами

"Хорошо, конечно, что соперник нормальный. Другое дело, что в играх сборной России нет никакого давления. Уже играем три с лишним года с какими-то непонятными командами, устанавливаем какие-то рекорды. Иордания какая-то, которая почти 100-я, приехала, — чуть не проиграли", – приводит слова Мостового News.ru.
В пятницу, 10 октября сборная России проведет встречу с командой Ирана. Товарищеский матч состоится в Волгограде на "Волгоград Арене". Начало – в 20:00 по московскому времени. В следующий раз команда Валерия Карпина примет Боливию в Москве. Встреча пройдет 14 октябре на домашнем стадионе "Динамо".
В сентябре национальная команда России сыграла с Иорданией. Матч завершился ничьей со счетом 0:0.
Бывший российский футболист Александр Мостовой ответил на вопрос о предстоящем товарищеском матче сборной России с Ираном.
