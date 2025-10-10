"На кого смотреть? У нас нет звезд европейского уровня". Пономарев – о сборной России

"Неинтересный матч. Одним глазом гляну, двумя даже не буду. На кого смотреть? У нас нет звезд европейского уровня. Кисляк и Батраков — еще ничего, но тоже сдуваются. Молодые, уже опытные, но начали беречь себя. Передачи поперек и назад вратарю — это не футбол. Безобразно", — приводит слова Пономарева News.ru.
Товарищеский матч сборных России и Ирана состоится в пятницу, 10 октября на стадионе "Волгоград Арена" в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Кроме того, команда Валерия Карпина проведет еще одну товарищескую встречу в Москве. 14 октября Россия примет команду Боливии.
Ранее национальная команда России вничью сыграла с Иорданией со счетом 0:0, а также одержала разгромную победу над Катаром (4:1).
Бывший российский футболист Владимир Пономарев поделился мнением о сборной России в преддверии товарищеской встречи с Ираном.
