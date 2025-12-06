Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
0 - 0 0 0
Рубин1 тайм
Спартак
16:45
ДинамоНе начат
Зенит
19:30
АкронНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
15:30
АрсеналНе начат
Эвертон
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Борнмут
18:00
ЧелсиНе начат
Ньюкасл
18:00
БернлиНе начат
Манчестер Сити
18:00
СандерлендНе начат
Тоттенхэм
18:00
БрентфордНе начат
Лидс
20:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
16:00
ХетафеНе начат
Алавес
18:15
Реал СосьедадНе начат
Бетис
20:30
БарселонаНе начат
Атлетик
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
17:00
ФиорентинаНе начат
Интер
20:00
КомоНе начат
Верона
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
17:30
ФрайбургНе начат
Вольфсбург
17:30
УнионНе начат
Аугсбург
17:30
БайерНе начат
Штутгарт
17:30
БаварияНе начат
Кельн
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
РБ Лейпциг
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нант
19:00
ЛансНе начат
Тулуза
21:00
СтрасбургНе начат
ПСЖ
23:05
РеннНе начат

Ромащенко высказался об отставке из "Урала"

Бывший главный тренер "Урала" Мирослав Ромащенко прокомментировал свой уход из клуба.
Фото: ФК "Урал"
"Сейчас я чувствую себя прекрасно. Решение руководства "Урала" стало для меня неожиданным, но я уехал из Екатеринбурга с чистым сердцем и совестью. Если будут предложения, с удовольствием буду их рассматривать", - сказал Ромащенко "Чемпионату".

Мирослав Ромащенко стал главным тренером "Урала" в конце июня 2025 года. Под его руководством команда провела 23 матча, одержала 13 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений. Вчера, 5 декабря, было объявлено, что российский специалист покинул пост главного тренера.

На данный момент екатеринбургский клуб занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 41 очко в 21 матче.

