Ромащенко высказался об отставке из "Урала"

"Сейчас я чувствую себя прекрасно. Решение руководства "Урала" стало для меня неожиданным, но я уехал из Екатеринбурга с чистым сердцем и совестью. Если будут предложения, с удовольствием буду их рассматривать", - сказал Ромащенко "Чемпионату".
Мирослав Ромащенко стал главным тренером "Урала" в конце июня 2025 года. Под его руководством команда провела 23 матча, одержала 13 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений. Вчера, 5 декабря, было объявлено, что российский специалист покинул пост главного тренера.
На данный момент екатеринбургский клуб занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 41 очко в 21 матче.
Бывший главный тренер "Урала" Мирослав Ромащенко прокомментировал свой уход из клуба.
Фото: ФК "Урал"