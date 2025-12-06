Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
0 - 0 0 0
Рубин1 тайм
Спартак
16:45
ДинамоНе начат
Зенит
19:30
АкронНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
15:30
АрсеналНе начат
Эвертон
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Борнмут
18:00
ЧелсиНе начат
Ньюкасл
18:00
БернлиНе начат
Манчестер Сити
18:00
СандерлендНе начат
Тоттенхэм
18:00
БрентфордНе начат
Лидс
20:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
16:00
ХетафеНе начат
Алавес
18:15
Реал СосьедадНе начат
Бетис
20:30
БарселонаНе начат
Атлетик
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
17:00
ФиорентинаНе начат
Интер
20:00
КомоНе начат
Верона
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
17:30
ФрайбургНе начат
Вольфсбург
17:30
УнионНе начат
Аугсбург
17:30
БайерНе начат
Штутгарт
17:30
БаварияНе начат
Кельн
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
РБ Лейпциг
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нант
19:00
ЛансНе начат
Тулуза
21:00
СтрасбургНе начат
ПСЖ
23:05
РеннНе начат

Иванов рассказал, при каком условии "Рубин" может догнать лидеров РПЛ

Футболист казанского "Рубина" Олег Иванов высказался об игре команды в текущем сезоне чемпионата России.
Фото: ФК "Рубин"
"Вижу ли я у "Рубина" возможности догнать лидирующую группу? Давайте посмотрим на матч с "Зенитом". Если, имея кадровые проблемы, мы в принципе показываем против одного из флагманов российского футбола достойную игру, то при качественном усилении состава можем сделать то, о чем вы говорите", - сказал Иванов "Известиям".

Встреча казанского "Рубина" против петербургского "Зенита" состоялась 30 ноября в рамках РПЛ. Матч завершился победой сине-бело-голубых со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил бразильский защитник Нино.

На данный момент "Рубин" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка. Казанская команда одержала 6 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений в лиге. Следующий матч клуба состоится сегодня, 6 декабря, против "Ростова".

