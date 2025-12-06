"Вижу ли я у "Рубина" возможности догнать лидирующую группу? Давайте посмотрим на матч с "Зенитом". Если, имея кадровые проблемы, мы в принципе показываем против одного из флагманов российского футбола достойную игру, то при качественном усилении состава можем сделать то, о чем вы говорите", - сказал Иванов "Известиям".
Встреча казанского "Рубина" против петербургского "Зенита" состоялась 30 ноября в рамках РПЛ. Матч завершился победой сине-бело-голубых со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил бразильский защитник Нино.
На данный момент "Рубин" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка. Казанская команда одержала 6 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений в лиге. Следующий матч клуба состоится сегодня, 6 декабря, против "Ростова".
Иванов рассказал, при каком условии "Рубин" может догнать лидеров РПЛ
Футболист казанского "Рубина" Олег Иванов высказался об игре команды в текущем сезоне чемпионата России.
Фото: ФК "Рубин"