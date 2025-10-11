«Нет вопросов о том, что выиграли. Великолепно, подарили настроение людям. Но вы же нас приглашаете не делать настроение болельщикам, а спросить, а в игре все хорошо или плохо, или вообще никак? Мы отвечаем, что в игре мы не видели команду. Да, отдельный пас Миранчука. А он что в первый раз пас дает? Мы знаем, что Миранчук — хороший футболист, Воробьев — хороший футболист, бежит туда и исполняет. Вот тебе, великолепная штука, но их должно быть не только от этих двоих, а ещё от Батракова и других. Это только достигается тренировочным процессом и многими играми. А у нас следующий матч будут играть другие люди, вместо того, чтобы эти все закрепили», — заявил Ловчев «Матч ТВ».
Вчера, 10 октября, сборная России выиграла у Ирана в товарищеском матче – 2:1. Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков забили за российскую команду, а единственный гол Ирана забил Амирхоссеин Хоссейнизаде.
Во вторник, 14 октября, сборная Валерия Карпина сыграет с Боливией. Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Напоминаем, что с февраля 2022 года сборная России и российские клубы не участвуют в международных соревнованиях.
Ловчев: в игре сборной России не увидел команду
Экс-игрок сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал победу национальной команды над Ираном в товарищеском матче.
Фото: РФС