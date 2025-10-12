"Хочется сказать, что всё пошло по нарастающей, тем не менее команде нужно ещё много работать. Футболисты собраны хорошие, но ещё нужно, чтобы они все сыгрывались. Потому что как были проблемы в защите, так и есть. И что ужасно говорить о "Динамо" — есть проблемы с вратарями. Это ведь клуб Льва Яшина, и голкиперы всегда были сильной стороной этой команды", - цитирует Гусева "Евро-Футбол".
После 11 сыгранных туров московское "Динамо" располагается на 8 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 15 набранными очками в своем активе. Лидером таблицы является ЦСКА с 24 баллами в своем активе. В 12 туре бело-голубые сыграют на домашнем стадионе с грозненским "Ахматом".
Напомним, что в летнее трансферное окно бело-голубые объявили о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера - специалист продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде России. Ранее клуб объявил об уходе Дмитрия Гафина с поста председателя совета директоров бело-голубых.
"Это ведь клуб Льва Яшина". Спортивный комментатор - о проблемах "Динамо"
Спортивный комментатор Виктор Гусев высказался о проблемах московского "Динамо" на старте сезона.
Фото: ФК "Динамо"