"О Денисе Глушакове только лучшее. Остаются теплые и приятные воспоминания. Всегда будет только позитив. История из чемпионского "Спартака"? Пока такое рассказывать нельзя. Лет через 10, может быть, расскажу", - приводит слова Кутепова "СЭ".
Вчера, 11 октября, состоялся прощальный матч Дениса Глушакова - полузащитник объявил о завершении профессиональной карьеры. В матче легенд московского "Локомотива" и столичного "Спартака" победу одержали "железнодорожники" со счетом 1:0, единственным забитым мячом отметился Динияр Билялетдинов (пенальти).
Денис Глушаков выступал за столичные "Локомотив" и "Спартак", подмосковные "Химки", "Пари НН", грозненский "Ахмат", костромской "Спартак" и армянский "Урарту". Полузащитник становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в составе московского "Спартака".
Кутепов: истории из чемпионского "Спартака" нельзя рассказывать - может, расскажу лет через 10
Экс-игрок "Спартака" Илья Кутепов прокомментировал завершение карьеры Дениса Глушакова.
Фото: ФК "Спартак"