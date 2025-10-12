Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
2 - 0 2 0
ЧерноморецЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Сан-Марино
0 - 4 0 4
КипрЗавершен
Шотландия
2 - 1 2 1
БеларусьЗавершен
Нидерланды
4 - 0 4 0
ФинляндияЗавершен
Фарерские острова
2 - 1 2 1
ЧехияЗавершен
Дания
21:45
ГрецияНе начат
Румыния
21:45
АвстрияНе начат
Литва
21:45
ПольшаНе начат
Хорватия
21:45
ГибралтарНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Мальта
0 - 2 0 2
Босния и Герцеговина2 тайм

Экс-агент Лички - об увольнении специалиста из "Динамо": большое неуважение к тренеру

Бывший агент чешского тренера Марцела Лички Сергей Новиков поделился мнением об увольнении специалиста из московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Большой знак неуважения к специалисту, который дал лучший результат за последние 10 лет. Некрасиво. Команда до последнего тура боролась за золото. Во втором сезоне Личка опять мог попасть в медали, но ему почему-то не дали доработать. Уволили за три тура до финиша. Личка работу точно не провалил. Напротив, он выполнил её на пять с плюсом", - сказал Новиков в интервью "СЭ".

Марцел Личка руководил московским "Динамо" с июля 2023 года по май 2025 года. В этот период команда провела 78 матчей, в которых одержала 40 побед, 17 раз сыграла вничью и 21 раз проиграла. В сезоне 2023/24 бело-голубые заняли третье место с 56 очками, проиграв одно очко взявшему титул "Зениту".

На данный момент чешский специалист возглавляет турецкий "Фатих Карагюмрюк". После восьми туров турецкого чемпионата команда располагается на последнем (18 месте) в турнирной таблице с тремя очками.

