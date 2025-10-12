Экс-агент Лички - об увольнении специалиста из "Динамо": большое неуважение к тренеру

"Большой знак неуважения к специалисту, который дал лучший результат за последние 10 лет. Некрасиво. Команда до последнего тура боролась за золото. Во втором сезоне Личка опять мог попасть в медали, но ему почему-то не дали доработать. Уволили за три тура до финиша. Личка работу точно не провалил. Напротив, он выполнил её на пять с плюсом", - сказал Новиков в интервью "СЭ".
Марцел Личка руководил московским "Динамо" с июля 2023 года по май 2025 года. В этот период команда провела 78 матчей, в которых одержала 40 побед, 17 раз сыграла вничью и 21 раз проиграла. В сезоне 2023/24 бело-голубые заняли третье место с 56 очками, проиграв одно очко взявшему титул "Зениту".
На данный момент чешский специалист возглавляет турецкий "Фатих Карагюмрюк". После восьми туров турецкого чемпионата команда располагается на последнем (18 месте) в турнирной таблице с тремя очками.
Фото: ФК "Динамо" Москва