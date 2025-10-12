Защитник сборной Боливии - об игре с Россией: для нас это исторический матч

"Для нас это исторический матч. Мы понимаем, что он может помочь нам расти как команде. Это будет сложная игра, но мы должны её выиграть, чтобы подняться в рейтинге ФИФА", - цитирует Рочу "Чемпионат".
Товарищеская встреча сборных России и Боливии состоится во вторник, 14 октября. Игра пройдет в Москве на стадионе "ВТБ Арена" и начнется в 20:00 по местному времени.
Напомним, ранее в рамках октябрьских учебно-тренировочных сборов национальная команда России переиграла в контрольном матче сборную Ирана со счетом 2:1.
Игрок "Акрона" и сборной Боливии Йомар Роча поделился ожиданиями от товарищеского матча против команды России.
