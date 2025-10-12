Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
2 - 0 2 0
ЧерноморецЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Сан-Марино
0 - 4 0 4
КипрЗавершен
Шотландия
2 - 1 2 1
БеларусьЗавершен
Нидерланды
4 - 0 4 0
ФинляндияЗавершен
Фарерские острова
2 - 1 2 1
ЧехияЗавершен
Дания
3 - 1 3 1
ГрецияЗавершен
Румыния
1 - 0 1 0
АвстрияЗавершен
Литва
0 - 2 0 2
ПольшаЗавершен
Хорватия
3 - 0 3 0
ГибралтарЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Мальта
1 - 4 1 4
Босния и ГерцеговинаЗавершен

Защитник сборной Боливии - об игре с Россией: для нас это исторический матч

Игрок "Акрона" и сборной Боливии Йомар Роча поделился ожиданиями от товарищеского матча против команды России.
Фото: сборная России
"Для нас это исторический матч. Мы понимаем, что он может помочь нам расти как команде. Это будет сложная игра, но мы должны её выиграть, чтобы подняться в рейтинге ФИФА", - цитирует Рочу "Чемпионат".

Товарищеская встреча сборных России и Боливии состоится во вторник, 14 октября. Игра пройдет в Москве на стадионе "ВТБ Арена" и начнется в 20:00 по местному времени.

Напомним, ранее в рамках октябрьских учебно-тренировочных сборов национальная команда России переиграла в контрольном матче сборную Ирана со счетом 2:1.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится