"Зенит" вряд ли согласится продать Педро даже за 55 миллионов, потому что игрок может в будущем стоить намного больше. Летом уже было предложение за 40 миллионов. Но вряд ли "Зенит" настолько сильно нуждается в деньгах", - цитирует Барбозу Metaratings.
Ранее сообщалось, что "Аль-Ахли" заинтересован в приобретении полузащитника "Зенита" Педро за 55 миллионов евро.
В текущем сезоне Педро провел за петербуржцев во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 голевые передачи. Бразилец выступает за сине-бело-голубых с февраля 2024 года, контракт футболиста с клубом рассчитан до конца 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего бразильца в 12 миллионов евро.
Футбольный агент: летом "Зениту" предлагали 40 миллионов за Педро
Футбольный агент Пауло Барбоза высказался о возможном уходе Педро из "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"