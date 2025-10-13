- Уровень РПЛ точно высокий. Я могу сделать такой вывод, поскольку играл, например, в Бельгии. Если сравнивать, то РПЛ чем?то похожа на чемпионат Нидерландов, - сказал Оффор в эфире "Матч Премьер".
Чинонсо Оффор выступает за "Балтику" с лета 2025 года. Действующее контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего нигерийского нападающего составляет 1 миллион евро.
Форвард "Балтики" сравнил РПЛ с европейским чемпионатом
