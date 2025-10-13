Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Украина
0 - 1 0 1
Азербайджан1 тайм
Словакия
0 - 0 0 0
Люксембург1 тайм
Словения
0 - 0 0 0
Швейцария1 тайм
Северная Македония
0 - 0 0 0
Казахстан1 тайм
Исландия
1 - 0 1 0
Франция1 тайм
Швеция
0 - 1 0 1
Косово1 тайм
Уэльс
1 - 2 1 2
Бельгия1 тайм
Северная Ирландия
0 - 1 0 1
Германия1 тайм

Товарищеские матчи. Сборные

Черногория
2 - 1 2 1
ЛихтенштейнЗавершен

Форвард "Балтики" сравнил РПЛ с европейским чемпионатом

Нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор рассказал, на какой европейский чемпионат похожа РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- Уровень РПЛ точно высокий. Я могу сделать такой вывод, поскольку играл, например, в Бельгии. Если сравнивать, то РПЛ чем?то похожа на чемпионат Нидерландов, - сказал Оффор в эфире "Матч Премьер".

Чинонсо Оффор выступает за "Балтику" с лета 2025 года. Действующее контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего нигерийского нападающего составляет 1 миллион евро.

