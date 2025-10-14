Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Эстония
19:00
МолдоваНе начат
Португалия
21:45
ВенгрияНе начат
Испания
21:45
БолгарияНе начат
Латвия
21:45
АнглияНе начат
Ирландия
21:45
АрменияНе начат
Италия
21:45
ИзраильНе начат
Андорра
21:45
СербияНе начат
Турция
21:45
ГрузияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
19:00
Новая ЗеландияНе начат
Россия
20:00
БоливияНе начат

Семак: сейчас ситуация чуть лучше, что касается игры и результата

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак оценил текущие результаты команды.
"Проблемы есть всегда. Работаем. Думаю, сейчас ситуация чуть лучше, что касается игры и результата. Но впереди ещё очень много работы. Посмотрим, как мы пройдем эту часть чемпионата до зимней паузы", - цитирует Семака "Матч ТВ".

После 11 сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на 4 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 20 набранными очками в своем активе. В 12 туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака сыграет на выезде с "Сочи" - встреча состоится в воскресенье, 19 октября, в 14:30 по московскому времени.

По итогам прошлого сезона сине-бело-голубые стали серебряными призерами чемпионата России, отстав от чемпионского "Краснодара" на один балл.

