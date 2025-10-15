Семак рассказал, как Педро отреагировал на решение "Зенита" не отпускать его на чемпионат мира U20

"По поводу непоездки Педро на молодёжный чемпионат мира всё было чётко и понятно — позиция клуба и позиция Педро как игрока, у которого контракт с клубом. Он с пониманием воспринял это. По его настроению можно сказать то же самое", - цитирует Семака "Чемпионат".
Педро выступает за петербургский "Зенит" с 2024 года - бразилец провел за клуб во всех турнирах 68 матчей и записал на свой счет 9 забитых мячей и 10 результативных передач. На счету футболиста 18 матчей в составе сборной Бразилии до 20 лет и 4 забитых гола.
Молодежный чемпионат мира проходит с 27 сентября по 20 октября текущего года - сборная Бразилии не вышла из группы на этом турнире. Полузащитник "Зенита" Педро был вызван в состав национальной команды, но петербуржцы не отпустили футболиста в расположение сборной.
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, как Педро воспринял решение клуба не отпускать его на молодежный чемпионат мира.
Фото: ФК "Зенит"