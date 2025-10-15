"Считаю, что весь этот процесс — одно большое недоразумение. С моей стороны нужно было отстоять тренерское достоинство. Так в жизни бывает, не вижу в этом какого-то криминала. Расставания не всегда бывают простыми. Слава богу, что это завершилось", - цитирует Федотова "РИА Новости Спорт".
Владимир Федотов был главным тренером ЦСКА с 2022 по 2024 год - под руководством специалиста "армейцы" становились обладателями Кубка России и серебряными призерами чемпионата страны. Ранее российский специалист работал в "Сочи", "Оренбурге" и екатеринбургском "Урале".
Российский специалист обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием возмещения компенсации со стороны ЦСКА за досрочный разрыв соглашения. Суд обязал клуб выплатить бывшему главному тренеру 630 тысяч евро, сам специалист требовал выплату в размере 2,1 миллиона евро.
Владимир Федотов высказался о судебном процессе с ЦСКА
Фото: ПФК ЦСКА