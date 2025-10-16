Голкипер "Динамо": хочу попасть в клуб Льва Яшина. Три матча уже есть - осталось 97

"Наверное, у меня уже не получится, как у Шунина, ведь он с самого раннего детства в "Динамо". Однако в моей голове много раз возникала мысль провести всю карьеру в "Динамо". Также хочу попасть в клуб Льва Яшина. Три матча уже есть — осталось 97 (смеётся)", - приводит слова Расулова "Чемпионат".
В клуб Льва Яшина входят голкиперы, которые провели минимум 100 "сухих" матчей.
В текущем сезоне Курбан Расулов вышел на поле в 3 матчах в составе московского "Динамо" и не пропустил ни одного мяча, сохранив ворота "сухими" в 3 встречах. Все 3 встречи голкипер провел в рамках Кубка России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего вратаря в 150 тысяч евро, также футболист выступает за "Динамо-2", которое играет во Второй Лиге.
Фото: ФК "Динамо"